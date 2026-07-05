LPI-J: Bushaltestelle beschädigt
Weimar (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag in der Geschwister-Scholl-Straße in Buttelstedt das Bushaltestellenschild, indem sie es aus der Verankerung brachen. Anschließend begaben sich die Täter zu einem nahegelegenen Zaun und beschädigten diesen ebenfalls. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.
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