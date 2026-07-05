LPI-J: Bushaltestelle beschädigt

Weimar (ots) - Am Freitagabend befand sich eine Personengruppe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruno-Apitz-Straße. Aus der Gruppe heraus wurden sechs Zaunsfelder des Parkplatzes stark beschädigt (3000 Euro Schaden). Im Anschluss entfernten sich die Personen mit zwei unbekannten Fahrzeugen. Zeugen, welche die Tat, die Täter oder ein mögliches Fahrzeug in dem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Angabe der Einsatznummer 26165070 ...

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