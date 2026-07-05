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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bushaltestelle beschädigt

Weimar (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag in der Geschwister-Scholl-Straße in Buttelstedt das Bushaltestellenschild, indem sie es aus der Verankerung brachen. Anschließend begaben sich die Täter zu einem nahegelegenen Zaun und beschädigten diesen ebenfalls. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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