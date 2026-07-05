LPI-J: Auto nicht gesichert und verletzt
Jena (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach um 1 Uhr hielt ein 65-jähriger Fahrer eines Beförderungsunternehmens in Laasdorf bei Jena um Fahrgäste abzuholen. Beim Verlassen seines Pkw sicherte er diesen jedoch nicht gegen Wegrollen. Als sich das Fahrzeug nun auf der leicht abschüssigen Strecke unbesetzt in Bewegung setzte, versuchte der Mann es aufzuhalten. Hierbei geriet er zwischen sein Fahrzeug und einem parkenden Pkw, wobei er eingeklemmt und an den Beinen verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.
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