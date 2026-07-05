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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto nicht gesichert und verletzt

Jena (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach um 1 Uhr hielt ein 65-jähriger Fahrer eines Beförderungsunternehmens in Laasdorf bei Jena um Fahrgäste abzuholen. Beim Verlassen seines Pkw sicherte er diesen jedoch nicht gegen Wegrollen. Als sich das Fahrzeug nun auf der leicht abschüssigen Strecke unbesetzt in Bewegung setzte, versuchte der Mann es aufzuhalten. Hierbei geriet er zwischen sein Fahrzeug und einem parkenden Pkw, wobei er eingeklemmt und an den Beinen verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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