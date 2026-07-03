LPI-J: Beim Ausparken touchiert
Apolda (ots)
Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz, Am Sportplatz in Apolda, ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin wollte mit ihrem Peugeot die Parkfläche verlassen und touchierte dabei das Fahrzeug eines 33-jährigen Ford-Fahrers. Zum Glück wurde keiner verletzt, aber an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von jeweils ca. 1000 Euro.
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