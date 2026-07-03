LPI-J: Beim Ausparken touchiert

Bad Sulza (ots) - Am 24.06.2026 gegen 16:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person die Fußgängerampel in der Wunderwaldstraße / Auf dem Walzel in Bad Sulza, in der Art, dass die Ampel aus ihrer Verankerung gerissen und an den Kabeln hängen blieb. Hinweise zur unbekannten Person liegen derzeit nicht vor, daher bittet die Polizei Apolda sachdienliche Hinweise unter Tel.: 03644/541- 0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

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