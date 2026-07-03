LPI-J: Pkw durch Baustellenschild beschädigt
Oßmannstedt (ots)
Im Zeitraum vom 02.07.2026 bis 03.07.2026 wurde in der Karl-Liebknecht-Straße in Oßmanstedt ein geparkter Pkw beschädigt. Ein Baustellenschild lag im Frontbereich des Fahrzeuges der 44-Jährigen, wodurch an der A-Säule sowie Lackschäden und Dellen entstanden. Wie das Baustellenschild auf das Fahrzeug gelangte ist noch unklar, ob die Wetterumstände, oder ein nicht ordnungsgemäßes Aufstellen die Ursache war, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei Apolda bittet eventuelle Zeugen sich zu melden unter 03644/541- 0.
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