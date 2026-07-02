LPI-J: Sachbeschädigung durch Graffiti

Weimar/Weimarer Land (ots) - In der Nacht zu Donnerstag stellte die Polizei in der Nordstraße in Weimar ein Pedelec sicher, das zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Bei einer Überprüfung des abgestellten Pedelecs der Marke Cube ergab die Abfrage, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Zweirad war zudem technisch manipuliert worden. Das gestohlene Pedelec war mit einem weiteren Fahrrad durch ein ...

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