LPI-J: Sachbeschädigung durch Graffiti
Willerstedt (ots)
In dem Zeitraum vom 30.06.2026 nachmittags bis 01.07.2026 frühmorgens wurde durch Unbekannte Täter eine Garagenwand in der Hauptstraße in Willerstedt mit Graffiti besprüht. Hierbei handelt es sich um einen 3x2 Meter großen Schriftzug "FCC" mit den Farben weiß, gelb und blau. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300Euro. Hinweise hierzu können bei der Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 gemeldet werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
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