LPI-J: Missglückter Einbruch in Imbisswagen
Apolda (ots)
In der Zeit vom 30.06.2026 abends bis 01.07.2026 frühmorgens versuchten Unbekannte Täter in der Straße des Friedens in Apolda einen Imbisswagen aufzubrechen. Die Unbekannten versuchten mit einem nicht bekannten Gegenstand die Tür aufzubekommen. Dies misslang, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Zeugen können Hinweise bei der Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 melden
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Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
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