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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Banner von Gebäude entwendet - Polizei sucht Zeugen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben in Weimar ein Banner von einem Gebäude der Lebenshilfe gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter im Tatzeitraum zwischen dem 16. Juni und dem 29. Juni 2026 zu dem Gebäude "Über der Nonnenwiese". Dort durchtrennten sie die vier Befestigungsseile eines in etwa drei bis vier Metern Höhe angebrachten Banners und entwendeten dieses. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Neben dem entwendeten Banner entstand durch das Durchtrennen der Befestigungen weiterer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gebäudes beobachtet haben sich bei der Polizei zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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