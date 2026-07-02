Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am späten Mittwochabend in Weimar einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem mehrere Gegenstände und Fahrzeuge beschädigt wurden. Kurz nach 23:00 Uhr war der Pkw auf der Trierer Straße unterwegs. Der Pkw kam hier von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Laternenmast, einem daran angeschlossenen abgestellten Fahrrad sowie einem geparkten Pkw und kam schließlich zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden betrifft den Unfallwagen, den geparkten Pkw, den Laternenmast sowie das Fahrrad. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Zur weiteren Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

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