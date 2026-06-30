Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte richten erheblichen Schaden an Schultoilette an

Weimar/Weimarer land (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Gelände einer Berufsschule in der Röhrstraße in Weimar erhebliche Sachschäden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst eine Scheibe des Toilettenhäuschens eingeschlagen, um sich Zutritt zu den Sanitäranlagen zu verschaffen. Im Inneren beschädigten der oder die Täter unter anderem eine Toilettentrennwand, die aus ihrer Halterung gerissen wurde. Zudem wurden Wasserhähne aufgedreht und ein Pissoir beschädigt. Die Tat ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 26. Juni, 14:30 Uhr, und Montag, dem 29. Juni, 06:30 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden (03643-882, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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