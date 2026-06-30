Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalzusammenstoß auf der L1071 - Zwei Leichtverletzte

Saale-Holzland (ots)

Am Montagabend kam es auf der Landesstraße 1071 zwischen Gösen und Hainchen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei entgegenkommende Pkw frontal miteinander. Die genaue Ursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge musste die L1071 zeitweise voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

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