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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bauzaunfuß auf Treppe geworfen - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Jena (ots)

Unbekannte haben an einer Treppenanlage in der Alfred-Diener-Straße in Jena mutwillig Sachschäden verursacht. Ein Mitarbeiter des Kommunalservice Jena meldete der Polizei am Montagvormittag beschädigte Treppenstufen sowie ein verbogenes Bauzaunfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die unbekannten Täter zur Treppe in Richtung der dortigen Sportanlagen und warfen einen Bauzaunfuß auf die Treppenstufen. Durch den Aufprall wurden mehrere Stufen beschädigt. Zudem wurde ein Bauzaunfeld auf bislang unbekannte Weise verbogen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 81 0 - id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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