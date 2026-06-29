LPI-J: Diebstahl E-Scooter Freibad Bad Sulza - Zeugen gesucht

Weimar/Weimarer Land (ots) - Die Polizei ermittelt nach einer Körperverletzung, die sich am Sonntagnachmittag in Bad Berka ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann zu Fuß auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Freibad unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Der Unbekannte schlug seinem Gegenüber unvermittelt mehrfach ins ...

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