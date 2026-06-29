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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl E-Scooter Freibad Bad Sulza - Zeugen gesucht

Bad Sulza (ots)

In dem Zeitraum vom 26.06.2026 nachmittags bis 27.06.2026 vormittags wurde einem 19-jährigen Mann sein E-Scooter geklaut. Der 19-Jährige stellte seinen E-Scooter Am Gradierwerk, Parkplatz Freibad, in Bad Sulza ab und sicherte diesen mit einem Fahrradschloss. Unbekannte entwendeten den E-Scooter samt Sicherungsschloss. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise können bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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