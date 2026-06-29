Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdacht auf Diebstahl im Windpark bestätigt sich nicht

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein vermeintlicher Diebstahl auf einer Baustelle eines Windparks bei Blankenhain hat sich am Sonntagabend als unbegründet herausgestellt. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte die Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie mehrere Personen Gegenstände aus einem Turm in einen Transporter luden. Aufgrund des Verdachts eines Diebstahls wurden umgehend Einsatzkräfte entsandt. Vor Ort konnte der Transporter mit den drei Personen festgestellt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um berechtigte Bauarbeiter handelte, die Material für Arbeiten an anderer Stelle des Windparks entnommen hatten. Die Männer verfügten über die erforderlichen Zugangsberechtigungen und konnten ihre Tätigkeit nachvollziehbar erklären. Beschädigungen oder Hinweise auf eine Straftat wurden nicht festgestellt. Der Einsatz konnte daraufhin beendet werden.

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