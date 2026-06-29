Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannter schlägt Mann auf dem Weg zum Freibad

Weimar/Weimarer Land (ots)

Die Polizei ermittelt nach einer Körperverletzung, die sich am Sonntagnachmittag in Bad Berka ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann zu Fuß auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Freibad unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Der Unbekannte schlug seinem Gegenüber unvermittelt mehrfach ins Gesicht und flüchtete anschließend. Der Geschädigte erlitt dadurch Verletzungen, eine medizinische Behandlung war vor Ort jedoch nicht erforderlich. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden (03643 - 8820).

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