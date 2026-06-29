Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß zwischen Pkw und Moped - Unfallhergang noch unklar

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es am Ortsausgang von Kranichfeld in Richtung Hohenfelden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Pkw-Fahrer das vor ihm fahrende Zweirad überholen. Zeitgleich beabsichtigte der Mopedfahrer, nach links auf einen Gehweg abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Mopedfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die tatsächliche Ursache des Zusammenstoßes konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

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