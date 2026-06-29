Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit hoher Geschwindigkeit gegen Baum geprallt - Fahrer schwer verletzt

Saale-Holzland (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Bucha und Nennsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die Strecke in Richtung Jena. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Wucht gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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