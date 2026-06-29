Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Diebe stehlen E-Zigaretten-Zubehör aus Tankstelle

Saale-Holzland (ots)

Mehrere bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag aus einer Tankstelle in Bürgel E-Zigaretten-Zubehör im Wert von rund 500 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Tatverdächtigen mit einem Fahrzeug mit Kurzzeitkennzeichen auf das Gelände der Tankstelle und parkten dieses außerhalb des direkten Sichtbereichs. Während ein Teil der Gruppe die Mitarbeiterin im Verkaufsraum ablenkte, entnahm ein weiterer Täter zahlreiche E-Liquids beziehungsweise E-Zigaretten-Pods aus einem Verkaufsregal und verstaute diese in einer mitgeführten Tasche. Als die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte und die Person ansprach, zeigte diese lediglich die inzwischen geleerte Tasche. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit ihrem Fahrzeug in Richtung Jena. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug später festgestellt werden, den Insassen gelang jedoch die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sicherte Spuren und wertet unter anderem vorhandene Videoaufzeichnungen aus.

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