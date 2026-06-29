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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung in Mehrfamilienhaus

Jena (ots)

Am Sonntagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Merseburger Straße in Jena zu einem größeren Polizeieinsatz. Ausgangspunkt war eine Mitteilung der Rettungsleitstelle, welcher eine Person mit einem Messer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten mehrere Beteiligte angetroffen und unter Kontrolle gebracht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konsumierten mehrere Personen in einer Wohnung gemeinsam Alkohol sowie Betäubungsmittel. In der weiteren Folge attackierte ein Tatverdächtiger die Anwesenden mit körperlicher Gewalt. Die genauen Hintergründe sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Ein Messerangriff konnte sich bis dato nicht bestätigen. Im Verlauf des Einsatzes leistete ein Tatverdächtiger erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff Einsatzkräfte an. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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