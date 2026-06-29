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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kettenreaktion nach Parkmanöver - Fünf Fahrzeuge beschädigt

Jena (ots)

Ein missglücktes Einparkmanöver führte am Sonntagmorgen in der Leipziger Straße in Jena zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Mercedes gegen 08:50 Uhr, sein Fahrzeug am linken Fahrbahnrand einzuparken. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das getroffene Fahrzeug auf ein weiteres geschoben. Dieses stieß wiederum gegen ein weiteres Auto, sodass letztlich insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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