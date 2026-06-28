Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Telefontrickbetrüger erbeuten 25.000 Euro Bargeld

Weimar (ots)

Der Anruf eines angeblichen Klinikum Mitarbeiters wurde einer 83-jährigen Frau aus Weimar zum Verhängnis. Unbekannte Täter gaben sich als ärztliches Personal aus und täuschten einen medizinischen Notfall eines Angehörigen vor. Für die medikamentöse Behandlung werde ein hoher 5-stelliger Geldbetrag benötigt, für welchen die Geschädigte bereit war aufzukommen. Innerhalb einer Stunde erschien eine männliche Person an der Wohnanschrift der Geschädigte, welchem diese 25.000 Euro Bargeld übergab. Diverse ähnliche Versuche scheiterten in Weimar und Umland bereits nach kurzer telefonischer Kontaktaufnahme.

Zur Sensibilisierung gerade älterer Angehöriger wird aufgerufen.

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