Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Weimar (ots)

Am Freitag den 26.06.2026 gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen der Ortslage Possendorf und der Ortslage Vollersroda ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die Fahrerin eines Pkw Skoda befuhr die Ortsverbindungsstraße in Richtung Possendorf. In einer leichten Rechtskurve kam diese von der rechten Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Touran. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch die Wucht des Aufpralls und der darauffolgenden Airbag-Auslösung wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Untersuchung durch einen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 20.000 Euro. Die Ortsverbindungsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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