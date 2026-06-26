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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisst - Sorge um 89-Jährigen

Jena (ots)

Seit Freitag dem 26.06.2026 wird der 89-jährige Gustav Adolf Böhm aus Jena vermisst. Herr Böhm ist ca. 165 cm groß. Er wiegt circa 60kg. Er hat einen kleinen Bauch. Er trägt ein Hemd, Hosenträger, eine Brille und einen Gehstock. Er hat einen "Buckel". Vermutlich ist er untypisch warm gekleidet. Zur Bekleidung ist der Polizei nichts bekannt. Herr Böhm ist dement und sehr wahrscheinlich nicht orientiert. Er ist fremdaggressiv, vor allem mit seinem Gehstock. Als letzter Aufenthaltsort ist die Karl-Marx-Allee in Jena bekannt - das dortige Pflegeheim. Es ist davon auszugehen, dass sich Herr Böhm in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Herr Böhm geben? Wer hat den Vermissten seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0157013/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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