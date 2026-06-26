Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorroller trotz Sicherung gestohlen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Unbekannte haben in Bad Berka einen abgestellten Motorroller entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Der Eigentümer hatte seinen Roller Dienstagmittag, den 23.06.2026, gegen 12 Uhr auf dem Hof eines Grundstücks am Friedensplatz abgestellt. Das Fahrzeug war sowohl mit dem Lenkradschloss als auch mit einem durch das Hinterrad geführten Fahrradschloss gesichert. Als der Besitzer zu seinem Roller am Donnerstagmorgen zurückkehrte, fehlte von diesem jedoch jede Spur. Lediglich das Fahrradschloss war noch am Abstellort zurückgeblieben. Der entwendete Motorroller der Marke Ningbo Longi hat einen geschätzten Wert von rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer im Bereich des Friedensplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib des Rollers machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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