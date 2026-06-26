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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtlicher "Großeinsatz" entpuppt sich als Klassenparty

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Was zunächst nach einem Fall von Vandalismus auf einem Schulgelände aussah, stellte sich am Donnerstagabend in Weimar als vollkommen harmlos heraus. Gegen 21:30 Uhr gingen Hinweise ein, wonach sich mehrere Kinder und Jugendliche auf dem Gelände einer Schule in der Bonhoefferstraße aufhalten und randalieren sollen. Zudem seien Hammerschläge zu hören gewesen und Fenster stünden offen. Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten zwar ein geöffnetes Zufahrtstor und ein offenes Fenster vor, Beschädigungen konnten jedoch nicht festgestellt werden. Da aus dem Gebäude Stimmen zu hören waren, zunächst aber niemand öffnete, wurde der auf einem Aushang angegebene Hausmeister telefonisch kontaktiert. Schnell war die vermeintliche Randale aufgeklärt: Eine Schulklasse hielt sich mit Erlaubnis im Gebäude auf, um die Vorbereitungen für den letzten Schultag zu treffen. So endete der Einsatz ohne Straftat - dafür mit der beruhigenden Erkenntnis, dass nicht jedes Hämmern gleich Vandalismus bedeutet. Manchmal wird eben einfach nur fleißig für den Schuljahresabschluss gewerkelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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