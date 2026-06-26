Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurzer Moment - großer Schreck

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Ein kleiner Moment der Neugier hat Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in Weimar für einen eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall gesorgt. Während die Mutter gerade den Kofferraum ihres Autos belud, wollte ihr zehnjähriger Sohn, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand, im Fahrzeug lediglich den Motor starten, damit die Klimaanlage läuft. Was er nicht wusste: Der Wagen stand mutmaßlich noch im ersten Gang. Das Auto machte daraufhin einen Satz nach vorn und stieß gegen den Zaun des Baumarktes. Zum Glück wurde niemand verletzt, sodass es bei Sachschaden blieb. Man kann sich vorstellen, dass die Mutter in diesem Moment einen gehörigen Schreck bekommen hat. Der Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, Fahrzeuge immer gegen Wegrollen zu sichern und Autoschlüssel nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lassen.

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