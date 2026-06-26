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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger von Radfahrer erfasst - Polizei sucht Zeugen

Jena (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf dem Engelplatz in Jena ermittelt die Polizei wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22:15 Uhr war ein bislang unbekannter Radfahrer aus dem Schillergässchen kommend auf dem Gehweg unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem Fußgänger, der sich gemeinsam mit mehreren Begleitpersonen im Bereich des Engelplatzes aufhielt. Der Mann stürzte infolge des Zusammenstoßes und erlitt eine Kopfverletzung. Obwohl der Radfahrer auf den Unfall angesprochen wurde, setzte er seine Fahrt fort. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den bislang unbekannten Radfahrer. Zeugen gesucht: Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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