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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer verursachen Schäden auf Jenaer Schulbaustelle

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einer Schulbaustelle in der Erlanger Allee in Jena erheblichen Sachschaden angerichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh Zutritt zum umfriedeten Baustellengelände eines derzeit leerstehenden Schulgebäudes. Dort beschädigten sie mehrere Fensterscheiben, indem sie unter anderem einen Betonmischer durch ein Fenster warfen. Darüber hinaus wurden Baustellenutensilien vom Dach des Gebäudes geworfen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro. Zeugen gesucht: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Erlanger Allee beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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