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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisst - Sorge um eine 74-jährige.

LPI-J: Vermisst - Sorge um eine 74-jährige.
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Jena (ots)

Seit Dienstag, dem 23.06.2026 wird die 74-jährige Jutta Marion Maier aus Jena vermisst. Frau Maier ist ca. 165 cm groß. Sie hat grau/blonde schulterlange Haare, eine schlanke Statur und trägt eine Brille. Zur Bekleidung ist der Polizei nichts bekannt. Frau Maier ist stark dement und sehr wahrscheinlich nicht orientiert. Als letzter Aufenthaltsort ist die Kreisstraße 109 bei Lotschen im Saale-Holzland-Kreis bekannt. Frau Maier trägt einen Tracker bei sich. Der Tracker wird jedoch erst aktiviert, wenn sich ein kompatibles Mobilgerät in Reichweite befindet und dieses als Vermittler für die Standortübertragung dient. Gegen 21:16 Uhr wurde der Tracker im Bereich von Lotschen das letzte Mal aktiviert. Seitdem gibt es keine Spur von der Vermissten. Es ist davon auszugehen, dass sich Frau Maier in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Frau Maier geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0157013/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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