Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere hundert Liter Diesel von Firmengelände gestohlen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter haben sich in den vergangenen Tagen unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße in Weimar verschafft und dort mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter einen hüfthohen Zaun und gelangten so auf das umfriedete Betriebsgelände. Dort zapften sie zunächst rund 300 Liter Diesel aus einem Radlader ab. Zudem machten sie sich an einem Lkw zu schaffen, beschädigten die Sicherung des Tankdeckels und entwendeten weitere 250 Liter Kraftstoff. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich somit auf ca. 1000 Euro. Hinzu kommt ein geringer Sachschaden am Tankdeckel des Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Diebstahl am Radlader am vergangenen Wochenende erfolgt sein, während die Tat am Lkw bereits bis zu zwei Wochen zurückliegen könnte. Auf dem Firmengelände vorhandene Videoaufzeichnungen sollen nun ausgewertet werden und könnten wichtige Hinweise auf die Täter liefern. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße bemerkt haben, sich bei der PI Weimar zu melden.

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