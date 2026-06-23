PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere hundert Liter Diesel von Firmengelände gestohlen

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Unbekannte Täter haben sich in den vergangenen Tagen unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße in Weimar verschafft und dort mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter einen hüfthohen Zaun und gelangten so auf das umfriedete Betriebsgelände. Dort zapften sie zunächst rund 300 Liter Diesel aus einem Radlader ab. Zudem machten sie sich an einem Lkw zu schaffen, beschädigten die Sicherung des Tankdeckels und entwendeten weitere 250 Liter Kraftstoff. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich somit auf ca. 1000 Euro. Hinzu kommt ein geringer Sachschaden am Tankdeckel des Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Diebstahl am Radlader am vergangenen Wochenende erfolgt sein, während die Tat am Lkw bereits bis zu zwei Wochen zurückliegen könnte. Auf dem Firmengelände vorhandene Videoaufzeichnungen sollen nun ausgewertet werden und könnten wichtige Hinweise auf die Täter liefern. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße bemerkt haben, sich bei der PI Weimar zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:15

    LPI-J: Rohrbruch sorgt für Vollsperrung der Lessingstraße

    Saale-Holzland (ots) - Ein Rohrbruch hat am Montagmorgen in der Lessingstraße in Eisenberg zu Verkehrsbehinderungen geführt. Zunächst war die Straße lediglich einseitig gesperrt. Dadurch fuhren zahlreiche Fahrzeuge in den betroffenen Bereich ein, mussten jedoch wenden, da eine Weiterfahrt nicht möglich war. Dies führte zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bei einer Überprüfung der Baustelle stellte sich ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:15

    LPI-J: Reifen mutwillig beschädigt

    Saale-Holzland (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw am Freitag, dem 19. Juni 2026, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr auf einer Wiese in der Crossener Straße in Heideland/ Etzdorf im Rahmen einer Veranstaltung abgestellt. Nach der Rückkehr bemerkte er einen Druckverlust an einem Reifen und ging ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:10

    LPI-J: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

    Saale-Holzland (ots) - Ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Montagabend bei einem Sturz in der Schulstraße in Hermsdorf verletzt. Der Mann stand dabei erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Radfahrer war gegen 19:30 Uhr auf der Schulstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Pedelec verlor, gegen eine Bordsteinkante fuhr und stürzte. Da er keinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren