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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rohrbruch sorgt für Vollsperrung der Lessingstraße

Saale-Holzland (ots)

Ein Rohrbruch hat am Montagmorgen in der Lessingstraße in Eisenberg zu Verkehrsbehinderungen geführt. Zunächst war die Straße lediglich einseitig gesperrt. Dadurch fuhren zahlreiche Fahrzeuge in den betroffenen Bereich ein, mussten jedoch wenden, da eine Weiterfahrt nicht möglich war. Dies führte zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bei einer Überprüfung der Baustelle stellte sich heraus, dass der Rohrbruch weiterhin aktiv war und große Mengen Wasser austraten. Aus Sicherheitsgründen wurde die Lessingstraße daraufhin vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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