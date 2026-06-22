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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte dringen auf Reiterhof ein

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte haben sich am späten Sonntagabend unbefugt Zutritt zu einem Reiterhof in Rutha bei Bad Sulza verschafft. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 23:10 Uhr das nicht vollständig umfriedete Gelände des Reiterhofes und gelangte anschließend bis in den hinteren Bereich der Stallungen. Dort manipulierte er an Toren und Schränken. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch nichts entwendet, außerdem entstand kein Sachschaden. Der Unbekannte verließ das Grundstück anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei sicherte die Videoaufnahmen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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