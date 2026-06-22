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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - Drei Fahrzeuge beschädigt

Saale-Holzland (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Mertendorf und Wetzdorf sind am Sonntagnachmittag drei Fahrzeuge beschädigt worden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der beteiligte Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeug die Kreisstraße aus Richtung Rockau und wollte nach links in Richtung Wetzdorf einbiegen. Dabei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines herannahenden Motorrads sowie eines dahinter fahrenden Pkw. Der Motorradfahrer musste ausweichen, geriet auf die Bankette und stürzte anschließend auf das angrenzende Feld. Der nachfolgende Autofahrer wich ebenfalls aus, konnte eine Berührung jedoch nicht mehr verhindern. Die Außenspiegel beider Pkw kollidierten miteinander. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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