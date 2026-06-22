Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Reifen an geparktem Audi in Kahla zerstochen

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte haben in Kahla einen geparkten Pkw beschädigt. Wie der Polizei am Sonntag gemeldet wurde, zerstachen der oder die Täter offenbar zwei Reifen eines Audi. Das Fahrzeug war am Vortag gegen 17 Uhr ordnungsgemäß in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt worden. Als der Besitzer am nächsten Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass beide rechten Reifen platt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jeweils mit einem spitzen Gegenstand in die Seitenwand der Reifen gestochen. Der Audi steht regelmäßig an dieser Stelle oder in der näheren Umgebung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden (0361 - 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

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