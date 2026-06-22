Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte beschädigen Balkonscheibe in Jena

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag die Scheibe einer Balkontür an einem Mehrfamilienhaus in der Fischergasse in Jena zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgenüber mutmaßlich Zutritt auf den Balkon der Wohnung. Dort wurde die Glasscheibe der Balkontür mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand wurde die Wohnung nicht betreten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich im ID Jena zu melden (03641-810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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