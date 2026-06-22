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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bargeld und Schmuck aus Wohnung in Jena gestohlen

Jena (ots)

Unbekannte Täter haben im Verlauf der vergangenen Woche Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung in der Talstraße in Jena entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen dem 17. und 21. Juni 2026 in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße. Entwendet wurde eine vierstellige Summe Bargeld sowie Schmuck. Der 44-jährige Wohnungsinhaber bemerkte den Diebstahl am Sonntagmorgen und verständigte die Polizei. Nach seinen Angaben befanden sich im Tatzeitraum Handwerker in der Wohnung. Ob ein Zusammenhang zwischen deren Anwesenheit und dem Diebstahl besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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