LPI-J: E-Bike geortet

Jena (ots) - Am Samstag wurde ein 62-jähriger Autofahrer in Jena durch Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Jena kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 1,15 Promille festgestellt. Nachdem mit ihm eine Blutprobenentnahme im Klinikum Jena durchgeführt und sein Führerschein eingezogen wurde, konnte er den Heimweg zu Fuß antreten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ebenfalls am Samstag wurde ...

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