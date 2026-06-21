LPI-J: E-Bike geortet
Jena (ots)
Am Freitagvormittag entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Cube am Westbahnhof in Jena. Der Eigentümer stellte den Diebstahl gegen Mittag fest und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Über eine verbautet Ortungssystem konnte das Fahrrad in Pößneck lokalisiert werden. Hier wurden mehrere Streifenwagen eingesetzt. Leider konnte das Fahrrad nicht aufgefunden werden.
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