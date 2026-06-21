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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike geortet

Jena (ots)

Am Freitagvormittag entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Cube am Westbahnhof in Jena. Der Eigentümer stellte den Diebstahl gegen Mittag fest und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Über eine verbautet Ortungssystem konnte das Fahrrad in Pößneck lokalisiert werden. Hier wurden mehrere Streifenwagen eingesetzt. Leider konnte das Fahrrad nicht aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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