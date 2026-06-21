Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert unterwegs

Jena (ots)

Am Samstag wurde ein 62-jähriger Autofahrer in Jena durch Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Jena kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 1,15 Promille festgestellt. Nachdem mit ihm eine Blutprobenentnahme im Klinikum Jena durchgeführt und sein Führerschein eingezogen wurde, konnte er den Heimweg zu Fuß antreten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ebenfalls am Samstag wurde durch eine Polizeistreife ein 65-jähriger PKW-Fahrer in Jena kontrolliert. Auch hier konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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