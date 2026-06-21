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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böse Überraschung nach Abi-Ball

Mellingen (ots)

Trotz freudigen Ereignissen hatte eine Abi-Ball Veranstaltung in Mellingen einen negativen Beigeschmack, zu mindestens für die Besitzer zweier Pkws. Wahrscheinlich, weil über die Parksituation nicht zufrieden, zerstach ein unbekannter Täter insgesamt 3 Reifen der beiden geschädigten Fahrzeuge. Durch einen Zeugen wurden die Beschädigungen festgestellt, die Verantwortlich informiert und die Polizei gerufen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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