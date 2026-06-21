LPI-J: Böse Überraschung nach Abi-Ball
Mellingen (ots)
Trotz freudigen Ereignissen hatte eine Abi-Ball Veranstaltung in Mellingen einen negativen Beigeschmack, zu mindestens für die Besitzer zweier Pkws. Wahrscheinlich, weil über die Parksituation nicht zufrieden, zerstach ein unbekannter Täter insgesamt 3 Reifen der beiden geschädigten Fahrzeuge. Durch einen Zeugen wurden die Beschädigungen festgestellt, die Verantwortlich informiert und die Polizei gerufen.
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