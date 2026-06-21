LPI-J: Gescheiterter Ladendiebstahl
Weimar (ots)
Mit einem vollgepackten Einkaufskorb versuchte am Samstagnachmittag eine Minderjährige den Kassenbereich eines Supermarkts in Weimar Schöndorf zu verlassen. Aufmerksame Mitarbeiter verhinderten den Diebstahl und stoppten die junge Diebin beim Verlassen des Marktes. Die Waren im Wert von ca. 150 Euro verblieben im Markt, die junge Frau kassierte eine Strafanzeige und wurde durch die Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.
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