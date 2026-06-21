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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Personenschaden

Weimar (ots)

Am Samstag gegen 11:30 befuhr ein Pkw Volvo und ein Pkw Toyota die L1053 aus Legefeld kommend in Richtung Bad Berka. Auf Höhe des dortigen Bahnübergangs wollte der Fahrer des Volvos nach links in einen Feldweg einfahren, reduzierte hierfür seine Geschwindigkeit, blinkte und bog ab. Der Toyota Fahrer erkannt dies nicht, setzte zum Überholen an und kollidierte mit dem abbiegenden Volvo. Der Toyota kam anschließend von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Ergebnis: Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Strecke kurzzeitig gesperrt und beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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