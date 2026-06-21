PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken ohne Führerschein unterwegs

Schkölen (ots)

Der fehlende Lerneffekt wird einem 60-jährigen aus Eisenberg erneut Probleme bereiten. Dieser befuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 23 Uhr den Taubenherd in Schkölen und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 2,6 Promille. Zudem konnte er keinen Führerschein vorzeigen, da dieser bereits vor einigen Monaten entzogen wurde. Der Grund dafür lag ebenfalls in einer Trunkenheitsfahrt mit einem Wert von mehr als 2 Promille. Erneut wurde dem Mann Blut entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zusätzlich muss er sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 10:04

    LPI-J: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    WEimar (ots) - Am Freitag den 19.06.2026 gegen 10 Uhr fuhr eine Zeugin auf der B85 aus Richtung Kreisverkehr Gutendorf kommend Richtung Nohra und fortfolgend nach Weimar. Vor ihr fuhr ein Pkw Opel, welcher zwischen Gutendorf und Troistedt mehrfach über die mittlere Fahrbahnmarkierung fuhr. Kurz vor der Ortslage Troistedt geriet der Opel soweit auf die Gegenfahrbahn, ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 10:03

    LPI-J: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

    Stadtroda (ots) - Wiederholt muss vor Anrufen falscher Bankmitarbeiter gewarnt werden. Nahezu täglich werden Bürger im Saale-Holzland von Tätern telefonisch kontaktiert, die sich als Mitarbeiter ortsansässiger Banken ausgeben. Die Anrufer nutzen in der Regel computergenerierte Telefonnummern, die denen der tatsächlichen Bankfilialen gleichen. Sie sind meist wortgewandt und berichten von unberechtigten oder ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 10:01

    LPI-J: Scheinwerfer entwendet

    Eichenberg (ots) - Zur Durchführung einer Freiluftveranstaltung in der Ortslage Eichenberg wurden diverse Dinge und Gerätschaften seitens des Veranstalters angemietet. Unter anderem sollte ein mobiler Lichtmast zur Ausleuchtung der Zugangswege dienen. In den frühen Morgenstunden des 20.06. suchten bislang unbekannte Täter den Abstellort des Anhängers auf und demontierten vier der Strahler. Hierbei wurden die Zuleitungen unfachmännisch durchtrennt und lediglich zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren