Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken ohne Führerschein unterwegs

Schkölen (ots)

Der fehlende Lerneffekt wird einem 60-jährigen aus Eisenberg erneut Probleme bereiten. Dieser befuhr mit seinem Pkw am Freitag gegen 23 Uhr den Taubenherd in Schkölen und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 2,6 Promille. Zudem konnte er keinen Führerschein vorzeigen, da dieser bereits vor einigen Monaten entzogen wurde. Der Grund dafür lag ebenfalls in einer Trunkenheitsfahrt mit einem Wert von mehr als 2 Promille. Erneut wurde dem Mann Blut entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zusätzlich muss er sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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