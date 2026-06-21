Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

WEimar (ots)

Am Freitag den 19.06.2026 gegen 10 Uhr fuhr eine Zeugin auf der B85 aus Richtung Kreisverkehr Gutendorf kommend Richtung Nohra und fortfolgend nach Weimar. Vor ihr fuhr ein Pkw Opel, welcher zwischen Gutendorf und Troistedt mehrfach über die mittlere Fahrbahnmarkierung fuhr. Kurz vor der Ortslage Troistedt geriet der Opel soweit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Pkw (ebenfalls Opel, Farbe weiß) nach rechts lenken musste, um eine Kollision zu vermeiden. Die Zeugin verfolgte das Fahrzeug bis nach Weimar. Die hinzugerufenen Beamten konnten einen 76-Jährigen als Fahrzeugführer identifizieren. Er muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der Geschädigte dieses Delikts (Fahrzeugführer des weißen Pkw Opel) ist bislang unbekannt und wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens ELS 26149404 telefonisch unter 03643/8820 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

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