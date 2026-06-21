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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Stadtroda (ots)

Wiederholt muss vor Anrufen falscher Bankmitarbeiter gewarnt werden. Nahezu täglich werden Bürger im Saale-Holzland von Tätern telefonisch kontaktiert, die sich als Mitarbeiter ortsansässiger Banken ausgeben. Die Anrufer nutzen in der Regel computergenerierte Telefonnummern, die denen der tatsächlichen Bankfilialen gleichen. Sie sind meist wortgewandt und berichten von unberechtigten oder verdächtigen Buchungen, die man nun gemeinsam stoppen müsse. Ziel der Täter ist es jeweils, persönliche Daten oder Codes zu erlangen, mit denen folglich durch die Anrufer selbst Abbuchungen getätigt werden. Mittlerweile sind zudem Fälle bekannt, bei denen Buchungen auf Privatkonten durchgeführt werden, deren Kontoinhaber folglich zur Weiter- bzw. Rückbuchung aufgefordert werden, wodurch betrügerisches erlangtes Geld "gewaschen" werden soll. Auf Grund der Vielzahl an Betrugsopfern weist die Polizei Saale-Holzland nochmals darauf hin, keine persönliche Daten, Codes oder TANs an vermeintliche Bankmitarbeiter heraus zu geben. Melden Sie verdächtige Kontobewegungen an Ihren bankinternen Kundenberater, nach Möglichkeit persönlich vor Ort, und folgend an die Polizei. Lassen Sie sich nicht auf die eloquenten Anrufer ein und beenden Sie zeitnah die Betrugsanrufe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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