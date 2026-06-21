LPI-J: Scheinwerfer entwendet
Eichenberg (ots)
Zur Durchführung einer Freiluftveranstaltung in der Ortslage Eichenberg wurden diverse Dinge und Gerätschaften seitens des Veranstalters angemietet. Unter anderem sollte ein mobiler Lichtmast zur Ausleuchtung der Zugangswege dienen. In den frühen Morgenstunden des 20.06. suchten bislang unbekannte Täter den Abstellort des Anhängers auf und demontierten vier der Strahler. Hierbei wurden die Zuleitungen unfachmännisch durchtrennt und lediglich zwei Leuchtmittel zurückgelassen. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zudem musste ein Ersatzgerät organisiert werden.
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