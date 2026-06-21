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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frisiertes Leichtkraftrad verursacht Unfall

Apolda (ots)

Am 20.06.2026 um 14:45 Uhr kam es in Apolda zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 30-Jähriger fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Leistung des Leichtkraftrades aufgrund von Manipulationen gesteigert wurde. Da das Leichtkraftrad jedoch nicht ausreichend versichert war, wird nun gegen den Fahrzeugführer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Das Leichtkraftrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt und wird nun einem Gutachter vorgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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