Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Bad Sulza (ots)

In der Zeit vom 19.06.2026, ca. 19:30 Uhr, bis 20.06.2026, ca. 06:30 Uhr, verschafften sich der oder die unbekannten Täter Zutritt zu dem Gelände einer Baustelle zwischen den Ortslagen Niedertrebra und Bad Sulza. Von hier entwendeten der oder die Täter drei Kabeltrommeln im Wert von ca. 5.000,00 Euro und entfernten sich anschließend mit einem Fahrzeug in Fahrtrichtung Bad Sulza. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, wer in der oben beschriebenen Zeit Personen oder ein Fahrzeug in dem Bereich festgestellt hat.

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