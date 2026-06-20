LPI-J: Rücknahme Fahndung nach zwei vermissten 14-jährigen Mädchen aus Jena Auftrag Nr. 5942986
Jena (ots)
Die Fahndung nach den beiden vermissten 14-jährigen Mädchen aus Jena wird hiermit zurück genommen. Die Polizei Jena bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden Mädchen wurden wohlbehalten im Rahmen der Fahndungsmaßnahme außerhalb von Thüringen angetroffen und sind nun wieder bei ihren Familien.
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