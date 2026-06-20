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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücknahme Fahndung nach zwei vermissten 14-jährigen Mädchen aus Jena Auftrag Nr.&#8201;5942986

Jena (ots)

Die Fahndung nach den beiden vermissten 14-jährigen Mädchen aus Jena wird hiermit zurück genommen. Die Polizei Jena bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung. Die beiden Mädchen wurden wohlbehalten im Rahmen der Fahndungsmaßnahme außerhalb von Thüringen angetroffen und sind nun wieder bei ihren Familien.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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