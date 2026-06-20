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LPI-J: Fahndung nach zwei vermissten 14-jährigen Mädchen aus Jena

LPI-J: Fahndung nach zwei vermissten 14-jährigen Mädchen aus Jena
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Jena (ots)

Seit Freitagmorgen werden zwei 14-jährige Mädchen aus Jena vermisst. Die Eltern bemerkten das Verschwinden am Freitagmorgen vor Schulbeginn. Beide gehen gemeinsam in eine Klasse in einer Schule in Jena-Ost. Bei den Vermissten handelt es sich um Josephine Valerie Nicksch aus Jena Wogau und um Sophia Lützenberg aus der Georg-Büchner-Straße in Jena Ost.

Personenbeschreibung:

Josephine

   - schlank, - ca. 165cm groß, - ca. 40-45 Kg schwer, - unten und 
     oben

eine feste Zahnspange, - lange blonde Haare, -lange blaue Jeans, - weiße Turnschuhe, - schwarzer Rucksack

Sophia

   - schlank, - weite Jeans, - Wanderrucksack, - weiße Sneaker, - 
     lange

blonde Haare, - ca. 165cm groß

Anhand der Umstände des Verschwindens ist davon auszugehen, dass sich beide zusammen verabredet haben, um Jena zu verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Mädchen in einer hilflosen Lage befinden und Hilfe benötigen. Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden geben? Hinweise zum Aufenthalt von Josephine und Sophia nimmt die Polizei Jena entgegen."

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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