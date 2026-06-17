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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in unbewohntes Einfamilienhaus

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Großpürschütz eingebrochen und haben diverse Wertgegenstände entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und mehrere Schränke geöffnet. Dabei entwendeten die Unbekannten persönliche Unterlagen der ehemaligen Bewohnerin sowie Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen Sonntagabend und Dienstagabend. Neben dem Beuteschaden entstand Sachschaden am gewaltsam geöffneten Fenster. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Großpürschütz nimmt die Polizei entgegen (0361 - 5743 - 56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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