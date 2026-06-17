Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrug am Telefon scheitert

Saale-Holzland (ots)

Ein aufmerksamer Bürger aus Bürgel hat am Dienstag einen Betrugsversuch erkannt und damit einen möglichen Vermögensschaden verhindert. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Mann einen Anruf von einer Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Die Anruferin behauptete, in der vergangenen Nacht sei ein Einbrecher festgenommen worden. Bei diesem habe man einen Zettel mit den Personalien und der Anschrift des Angerufenen gefunden. Zudem wurde vorgetäuscht, dass nun mehrere Zivilfahrzeuge im Umfeld eingesetzt würden. Der Mann schöpfte jedoch Verdacht, ging auf die Schilderungen nicht ein und beendete das Gespräch. Es weder zur Übergabe von Bargeld noch von Wertgegenständen. Die Polizei warnt erneut vor der Masche der sogenannten "falschen Polizeibeamten". Die Täter versuchen häufig, ihre Opfer durch erfundene Einbruchsgeschichten zu verunsichern und zur Herausgabe von Geld oder Wertsachen zu bewegen. Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangen. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und die Polizei informieren.

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