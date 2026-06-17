PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrug am Telefon scheitert

Saale-Holzland (ots)

Ein aufmerksamer Bürger aus Bürgel hat am Dienstag einen Betrugsversuch erkannt und damit einen möglichen Vermögensschaden verhindert. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Mann einen Anruf von einer Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Die Anruferin behauptete, in der vergangenen Nacht sei ein Einbrecher festgenommen worden. Bei diesem habe man einen Zettel mit den Personalien und der Anschrift des Angerufenen gefunden. Zudem wurde vorgetäuscht, dass nun mehrere Zivilfahrzeuge im Umfeld eingesetzt würden. Der Mann schöpfte jedoch Verdacht, ging auf die Schilderungen nicht ein und beendete das Gespräch. Es weder zur Übergabe von Bargeld noch von Wertgegenständen. Die Polizei warnt erneut vor der Masche der sogenannten "falschen Polizeibeamten". Die Täter versuchen häufig, ihre Opfer durch erfundene Einbruchsgeschichten zu verunsichern und zur Herausgabe von Geld oder Wertsachen zu bewegen. Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen verlangen. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und die Polizei informieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 09:05

    LPI-J: Auffahrunfall zwischen Steudnitz und Camburg

    Saale-Holzland (ots) - Am Dienstagvormittag kam es auf der B88 zwischen Steudnitz und Camburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 22-jährige Pkw-Fahrerin und ein 65-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Bundesstraße aus Richtung Camburg kommend in Richtung Jena. An der Einmündung zur Landesstraße 1070 bei Rodameuschel musste die vorausfahrende ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:05

    LPI-J: Versuchter Diebstahl aus Pkw scheitert

    Jena (ots) - Unbekannte haben am Dienstag in Jena-Neulobeda versucht, in ein geparktes Fahrzeug einzubrechen. Der Versuch blieb jedoch ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen machte sich der Täter zwischen Mittag und dem späten Nachmittag an einem in der Ernst-Schneller-Straße abgestellten Pkw zu schaffen. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug versuchte er, die Heckscheibe des Fahrzeugs zu zerstören. Zwar wurde ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 09:05

    LPI-J: Verdächtige Substanzen in Fundsache entdeckt

    Jena (ots) - Mitarbeiter des Fundbüros in Jena haben am Dienstagvormittag in einer abgegebenen Geldbörse mutmaßliche Betäubungsmittel entdeckt und die Polizei informiert. Die Geldbörse war zuvor als Fundsache aus dem Bereich des Jenaer Nahverkehrs an das Fundbüro übergeben worden. Bei der Durchsicht fanden die Mitarbeiter zwei Cliptütchen mit einer weißen pulverförmigen beziehungsweise kristallinen Substanz. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren